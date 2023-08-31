Лучше шаман с бубном: способна ли Россия защититься от дронов

В России последнее время много "хлопков". В частности, после взрыва на аэродроме в Пскове уничтожены 4 самолета Ил-76. Сергей Шойгу поехал в Тулу "налаживать" производство систем ПВО. Но желание их делать и возможности – очень разные вещи для страны-оккупанта.

Об этом 24 Каналу в эксклюзивном интервью отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Россия не сможет наладить производство, потому что за 18 месяцев там этого не сделали и к тому же работают санкции.

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"Шойгу – не тот человек, который разбирается в ПВО и вообще в военной тематике. Ему нужно было привезти шаманов в Тулу и непосредственно устроить там танец с бубнами. Это было бы гораздо естественнее для такого человека", – иронически отметил Подоляк.

Будет ли в России ПВО

Россия может обойти санкции, завезти через частные компании несколько микрочипов. Но вопрос в качестве того оружия, которое там хотят изготовлять.

"Это та Россия, которая говорила, что имеет оружие, которое точно никто не сможет уничтожить. Сегодня мы видим, что она воюет, как во времена Второй мировой войны – количеством примитивного инструмента и живой силы: старый танк, старый бронетранспортер или старая гаубица . И самый простой дрон, который просто в количестве залетает на том или ином направлении", – отметил чиновник.

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Что показали события в Пскове

Сколько бы Россия ни хотела изготовить системы ПВО, их вполне реально уничтожить. А события в Пскове показали, что у страны-агрессора в принципе нет единой системы противоракетной или противовоздушной обороны, которая могла бы защитить что-то.

"Мы должны работать как в начале, в частности с партнерами, чтобы ограничить возможность России производить дополнительное оружие или мы должны его уничтожать. А для этого нужны дальнобойные ракеты, гораздо больше дронов. Нам нужны беспилотники любого генеза, потому что они эффективно используются и действительно меняют картину происходящего по уровню фронта", – подчеркнул Михаил Подоляк.

В свою очередь Украина начинает демонстрировать готовность отражать все российские воздушные атаки. Наша страна эффективно использует имеющиеся средства, в отличие от России.

Желательно увеличить для нас оружие, потому что тогда появляется паритет и, очевидно, Украина будет гораздо более эффектно воевать по сравнению с Россией. С другой стороны, санкции – надо же останавливать Иран, который совершенно нагло отдает все России,

– добавил советник главы ОПУ.

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