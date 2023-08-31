Про це 24 Каналу в ексклюзивному інтерв'ю зазначив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Росія не зможе налагодити виробництво, бо за 18 місяців там цього не зробили і до того ж – працюють санкції.

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"Шойгу – не є людиною, яка розуміється на ППО і взагалі у військовій тематиці. Йому треба було привезти шаманів в Тулу і безпосередньо влаштувати там танець з бубнами. Це було б набагато природніше для такої людини", – іронічно зазначив Подоляк.

Чи буде у Росії ППО

Росія може обійти санкції, завезти через приватні компанії певну кількість мікрочипів. Але питання у якості тієї зброї, яку там хочуть виготовляти.

"Це ж та Росія, яка говорила, що має зброю, яку точно ніхто не зможе знищити. Сьогодні ми бачимо, що вона воює, як у часи Другої світової війни – кількістю примітивного інструменту та живої сили: старий танк, старий бронетранспортер чи стара гаубиця. І найпростіший дрон, який просто в кількості залітає на тому чи іншому напрямку", – зазначив чиновник.

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Що показали події у Пскові

Скільки б Росія не хотіла виготовити систем ППО, їх цілком реально знищити. А події у Пскові показали, що у країни-агресорки в принципі немає єдиної системи протиракетної чи протиповітряної оборони, яка могла б щось захистити.

"Ми маємо працювати як на початку, зокрема з партнерами, щоб обмежити можливість Росії виготовляти додаткову зброю або ми маємо її знищувати. А для цього потрібні далекобійні ракети, набагато більше дронів. Нам потрібні безпілотники любого генезу, тому що вони ефективно використовуються й дійсно змінюють картину того, що відбувається по рівні фронту", – підкреслив Михайло Подоляк.

У свою чергу Україна починає демонструвати готовність відбивати усі російські повітряні атаки. Наша країна ефективно використовує наявні засоби, на відміну від Росії.

Бажано збільшити для нас зброю, бо тоді з'являтиметься паритет і, очевидно, Україна набагато більш ефектно воюватиме, порівняно з Росією. З іншого боку, санкції – треба ж зупиняти Іран, який абсолютно нахабно віддає все Росії,

– додав радник голови ОПУ.

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