Каждый борт уникален, – Тизенгаузен о важности атаки по Энгельсу

В ночь на 20 марта раздавались взрывы в российском Энгельсе, где расположен военный аэродром со стратегической авиацией. Важно уничтожать эти самолеты, ведь оккупанты не могут их восстановить.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Украина уже давно не атаковала военные аэродромы России, где расположена стратегическая авиация. Нужно вспомнить, что в свое время удар по этому аэродрому вывел из строя два самолета.

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Россия не может восстановить эти самолеты

Как отметил Тизенгаузен, стратегические бомбардировщики вроде Ту-95МС или Ту-160 – чрезвычайно ценны для оккупантов. Они не могут изготовить такой новый самолет.

Они не могут их производить. Это все – советские остатки. Они могут несколько разобрать, чтобы собрать один. Поэтому каждое уничтожение этого борта – невосполнимая потеря для России. Каждый борт там уникален,

– сказал Тизенгаузен.

Известно, что в Энгельсе было слышно 4 взрыва. Россияне, конечно же, рассказывали, что сбили все четыре беспилотника. Правда, на одном из видео четко слышно, что летел беспилотник, потом раздавались одиночные выстрелы из стрелкового оружия, которые затем дополнило, вероятнее всего, зенитное оружие. Далее произошел взрыв. И только тогда прозвучала тревога.

На Энгельсе, по разным данным, 6 самолетов оставалось. Сколько из них поражено – сказать сложно. Ждем подтверждения поражения целей,

– отметил Тизенгаузен.

Атака по Энгельсу: кратко