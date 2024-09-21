У россиян с этим огромные проблемы: как на них влияют уничтожение РЛС

В результате удара по военному арсеналу вооруженных сил России "Тихорецк", что в Краснодарском крае, удалось поразить радиолокационную станцию "Подлет". Она обнаруживала воздушные цели в направлении этого склада.

Количество РЛС – это проблемный вопрос для российских средств ПВО. Об этом в разговоре с 24 каналом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что из-за недостатка таких станций россиянам придется снимать РЛС с других участков.

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Изготовить новую РЛС оперативно – невозможно

По словам Коваленко, Россия может производить пусковые установки в большом количестве, но ориентацию, корректировку, наведение, наблюдение, фиксацию и сопровождение цели выполняет РЛС. А чтобы изготовить 1 единицу радиолокационной станции, понадобится период до 1 года.

У россиян с этим огромные проблемы, для России пусковые установки – это расходный материал, а вот потеря РЛС – это существенный удар, потому что восстановить эту потерю быстро – невозможно. Чтобы возобновить работу соответствующего эшелона, россияне будут вынуждены забирать РЛС из другого подразделения, которая также находилась на боевом дежурстве,

– озвучил Коваленко.

Все это, по словам военно-политического обозревателя, уменьшает мощности России по закрытию воздушного пространства. Коваленко напомнил, что еще с апреля россияне начали терять значительное количество РЛС. В частности после ударов по временно оккупированному Крыму была выведена из строя вся ПВО большого радиуса действия.

Официально! В украинском Генштабе сообщили, что ночью 21 сентября было нанесено огневое поражение по арсеналу "Тихорецк" в России. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск. В момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР.