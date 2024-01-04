Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что Запад не против, если Украина будет бить по территории России. Но есть единственное неприятное условие – нельзя использовать западное оружие.

Смотрите также В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте

Поэтому все упирается в наличие собственного вооружения. А также – в военную целесообразность.

Хорошо бы целить по нефтеперерабатывающим заводам

Как отметил Загородний, уже сейчас известно, что у россиян есть огромные проблемы с заменой оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. Его производят на Западе. И даже Китай здесь никак не может помочь. Поэтому условный запуск 20 беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу будет очень полезен.

Россияне не могут прикрыть всю свою территорию разными зенитными ракетными комплексами. А уничтожение нескольких нефтеперерабатывающих заводов способно серьезно ударить по оккупантам. Тогда ведь у них будут проблемы с дизелем для армии.

Еще один отличный вариант – Новороссийский морской порт. По этому направлению Россия имеет значительное количество товарооборота. И уничтожение создаст большие проблемы для оккупантов.

Порты в Новороссийске – это 30-40% товарооборота. Уничтожение этих портов – огромный удар по экономике России. Это я могу сказать вам как экономист. А военные, уверен, хорошо знают, что там делать,

– объяснил Загородний.

Взрывы в России: коротко