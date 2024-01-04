Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що Захід не проти, якщо Україна битиме по території Росії. Але є єдина неприємна умова – не можна використовувати західну зброю.

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Тому все впирається в наявність власного озброєння. А також – у військову доцільність.

Добре було б цілити по нафтопереробних заводах

Як наголосив Загородній, вже зараз відомо, що в росіян є величезні проблеми із заміною обладнання на нафтопереробних заводах. Його виробляють на Заході. І навіть Китай тут ніяк не може допомогти. Тому умовний запуск 20 безпілотників по нафтопереробному заводі буде надзвичайно корисним.

Росіяни не можуть прикрити усю свою територію різними зенітними ракетними комплексами. А знищення кількох нафтопереробних заводів здатне серйозно вдарити по окупантах. Адже тоді у них будуть проблеми із дизелем для армії.

Ще один чудовий варіант – Новоросійський морський порт. На цьому напрямку Росія має значну кількість товарообігу. І знищення створить великі проблеми для окупантів.

Порти в Новоросійську – це 30-40% товарообігу. Знищення цих портів – величезний удар по економіці Росії. Це я можу сказати вам як економіст. А військові, переконаний, добре знають, що там робити,

– пояснив Загородній.

Вибухи в Росії: коротко