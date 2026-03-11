Удары уже стратегические: Украина вышла на системные поражения российских заводов
- Украина осуществляет системные атаки на российские заводы, в частности, "КуйбышевАзот" в Тольятти и "Кремний Эл" в Брянске.
- ВСУ перешли к стратегическим ударам, что поэтапно лишают Россию возможности восстановить определенные военные возможности.
Украина работает по заводам на территории России. В частности, был атакован "КуйбышевАзот" в Тольятти, "Кремний Эл" в Брянске. Также ранее сообщалось об ударах по химическому предприятию "Акрон" в Великом Новгороде.
Атаки Сил обороны Украины по таким предприятиям стали системными. Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что это стратегические удары.
Как Украина перешла к системным ударам?
Анатолий Храпчинский подчеркнул, что ВСУ перешли с единичных ударов по крупным НПЗ, складам к системности. Украина системно работает по основным крупным предприятиям. Это ракетное вооружение, взрывчатые элементы и так далее.
Мы перешли в системность. Здесь происходят стратегические удары. То есть сначала обезглавливают, а потом уже лишают других элементов, которые просто не позволят России восстановить некоторые способности. Это довольно успешный удар,
– сказал он.
Возможно, сейчас Россия начнет стягивать больше систем противовоздушной обороны на основные объекты. Но в условиях применения не только ударных беспилотников, а и крылатых ракет врагу будет сложно сейчас формировать защиту воздушного пространства в условиях остатков ПВО.
Оккупанты не перетянут всю систему, основные системы противовоздушной обороны из Ленинградской и Московской области. Но они будут пытаться формировать защиту на основных объектах для России, которые производят оружие.
Большинство самых интересных для Украины объектов по тактическому ракетному вооружению находится в Московской области. Это и Раменское, и Королево. Там очень хорошая система противовоздушной обороны.
Но в то же время эта система ПВО не способна будет защитить Московскую или Ленинградскую области от баллистики. Поэтому здесь надо говорить о нашем движении в баллистические технологии для того, чтобы пробивать противовоздушную оборону,
– добавил авиаэксперт.
Удары по заводам России: последние новости
Утром 9 марта в российском Великом Новгороде в очередной раз ударили по химзаводу. Химическое предприятие "Акрон" производит аммиак, карбамид, аммиачную селитру, NPK-удобрения и другие промышленные химикаты.
Вечером 10 марта ракеты Storm Shadow атаковали российский Брянск. Под атакой оказался завод "Кремний Эл". Он производит микроэлектронику для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских дронов.
11 марта стало известно, что в Тольятти горит один из крупнейших производителей азотных удобрений в России. Взрывы раздавались возле химического предприятия "КуйбышевАзот". По словам местных жителей, завод мог оказаться под атакой дронов.