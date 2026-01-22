Стало очень много ударов, – военный эксперт разобрал последние атаки по России

БпЛА атаковали нефтетерминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. Отработка по Таманскому полуострову важна для СОУ, потому что там есть три крупных порта, в частности "Кавказ". Он играет важную роль в сообщении с оккупированным Крымом, куда перебрасывается военная амуниция для российской армии.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив и о расположении на Таманском полуострове порта "Темрюк", куда уже не раз прилетало. Он используется врагом для перемещения нефтепродуктов, в частности авиакеросина.

Смотрите также Потери на 15 миллиардов долларов: Сырский оценил эффективность дальнобойных ударов по России

России не удается сбивать "Нептуны"

Украинские беспилотники пробираются и к поселку Волна, где расположен порт "Тамань" (Краснодарский край). Это уже Черноморское побережье, южнее – Туапсе, Новороссийск, Сочи.

В последнее время стало очень много ударов по этому направлению. При чем не только дроновых, туда нацеливаются и ракеты. Россияне насчитывают их уже до 10 единиц. Это могут быть наши "Нептуны", которые действуют на расстоянии 300 – 400 километров. Что интересно, Россия очень плохо сбивает эти ракеты,

– отметил Свитан.

По словам военного эксперта, враг сосредоточился на системах РЭБ, чтобы отсеки связь со спутниками, а вот с "Нептунами" у россиян не сложилось. На терминальном участке траектории, как объяснил Свитан, эти ракеты переходят на цифровую память, заходят на цель уже принимая во внимание фото- и видеоизображения цели, которые закладываются в головку самонаведения.

Россияне об этом прекрасно знают, но сделать с этим ничего не могут. РЭБ не работает, перехватить в тех точках, где недостаточное количество систем ПВО, практически невозможно. Керченский мост они прикрывают, а вот немного в сторону юго-востока уже можно просачиваться. Тем более через Азовское море, там у них нет систем ЗРК,

– рассказал Свитан.

Выход на Азовское море проходит через сухопутный коридор. Российская армия пытается его расширить, усиливает давление на Запорожском направлении, потому что хочет там развернуть систему ПВО. Однако СОУ отбивают врага оттуда.

Какие еще объекты были атакованы в России и на ВОТ?