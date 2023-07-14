Мощные взрывы в Воронеже и Курской области вблизи АЭС: россияне заявили об "атаке дронов"
В российском Воронеже прогремел мощный взрыв. Оккупанты традиционно закричали о якобы "атаке беспилотников". Кстати, неспокойно было и в Курской области.
Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал. Кстати, в сети уже распространили видео с места событий.
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Что известно о взрывах в России этой ночью
Мощный "хлопок" слышали в районе Воронежа. Вражеские телеграмм-каналы писали, что в районе совхоза "Масловский", возможно, "сбили БПЛА". Кстати, перед взрывом местные видели в небе яркую вспышку.
Вспышка и взрыв в Воронеже: смотрите видео
Пропагандисты предположили, что могла отработать ПВО. Заметим, неизвестно, что на самом деле произошло, есть ли разрушения и пострадавшие.
Взрыв в Воронеже: смотрите видео
Кстати, взрыв прогремел и в Курчатове Курской области. Пропагандисты отмечают, что там находится АЭС. Добавляют, что, по предварительным данным, якобы также "отработала ПВО".
Взрывы в Курской области: смотрите видео
В Ростове цвел "хлопок"
- Недавно, 9 июля, взрывы раздавались в Ростове-на-Дону. Уже традиционно оккупанты заявили, что "потерь нет", якобы отработала ПВО.
- В то же время, захватчики признали, что есть разрушение сооружений.
- Пропагандисты заявляли о якобы сбитии "ракеты", а позже и "беспилотника".