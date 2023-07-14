Мощные взрывы в Воронеже и Курской области вблизи АЭС: россияне заявили об "атаке дронов"

В российском Воронеже прогремел мощный взрыв. Оккупанты традиционно закричали о якобы "атаке беспилотников". Кстати, неспокойно было и в Курской области.

Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал. Кстати, в сети уже распространили видео с места событий.

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Что известно о взрывах в России этой ночью

Мощный "хлопок" слышали в районе Воронежа. Вражеские телеграмм-каналы писали, что в районе совхоза "Масловский", возможно, "сбили БПЛА". Кстати, перед взрывом местные видели в небе яркую вспышку.

Вспышка и взрыв в Воронеже: смотрите видео

Пропагандисты предположили, что могла отработать ПВО. Заметим, неизвестно, что на самом деле произошло, есть ли разрушения и пострадавшие.

Взрыв в Воронеже: смотрите видео

Кстати, взрыв прогремел и в Курчатове Курской области. Пропагандисты отмечают, что там находится АЭС. Добавляют, что, по предварительным данным, якобы также "отработала ПВО".

Взрывы в Курской области: смотрите видео

В Ростове цвел "хлопок"