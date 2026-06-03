Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 июня.

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Что сказал Зеленский относительно ответных ударов по России?

Украинский президент отметил, что Украина всегда бьет по России в ответ на те удары, которые наносит по нашему государству страна-агрессор.

"Я считаю, что это – справедливые удары. Они (россияне – 24 Канал) ударили, и это было сутки назад, была массированная атака, мы ответили им соответственно", – отметил Зеленский.

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В то же время глава государства подчеркнул, что украинские военные отвечают на российские массированные атаки исключительно ударами по НПЗ или бьют по военным целям.

Они (россияне – 24 Канал) должны знать, если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем делать то же самое. И вопрос во времени, когда мы сможем увеличить массированность наших ответов,

– резюмировал президент.

Напомним, ночью 3 июня в России взрывалось в Санкт-Петербурге. Там был поражен нефтяной терминал.

Также под атакой оказался российский Мичуринск в Тамбовской области. Сообщалось о атаке на завод "Прогресс", который специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой.