Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня.

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Що сказав Зеленський стосовно ударів по Росії у відповідь?

Український президент зазначив, що Україна завжди б'є по Росії у відповідь на ті удари, які завдає по нашій державі країна-агресорка.

"Я вважаю, що це – справедливі удари. Вони (росіяни – 24 Канал) ударили, і це було добу назад, була масована атака, ми відповіли їм відповідно", – зазначив Зеленський.

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Водночас глава держави підкреслив, що українські військові відповідають на російські масовані атаки винятково ударами по НПЗ або б'ють по військових цілях.

Вони (росіяни – 24 Канал) повинні знати, якщо вони будуть застосовувати проти нас дрони та ракети, ми будемо робити те саме. І питання в часі, коли ми зможемо збільшити масованість наших відповідей,

– резюмував президент.

Нагадаємо, вночі 3 червня у Росії вибухало у Санкт-Петербурзі. Там було уражено нафтовий термінал.

Також під атакою опинився російський Мічурінськ у Тамбовській області. Повідомлялося про атаку на завод "Прогрес", який спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.