В оккупированной Кирилловке оккупантам устроили очередной "хлопок"
Источник:телеграм Ивана Федорова
Оккупанты завезли свою технику в Кирилловку, чтобы ее не уничтожили ВСУ. Однако даже там случился очередной "хлопок".
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, силы обороны Украины есть везде.
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В Кирилловке случился "хлопок"
Федоров рассказал, что для оккупантов в Кирилловке произошел очередной "хлопок". В этом году они лишили более 5 миллионов человек курорта на Азовском побережье.
По словам мэра Мелитополя, россияне "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, щеголяя тем, как они отдыхают.
Вдобавок завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе до нее достанут ВСУ. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага,
– добавил городской голова.
Федоров подытожил, что этим летом оккупантов поджигает не только от солнца.
В Кирилловку завезли "хлопок" / Фото Ивана Федорова
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Коротко о "хлопке" в Крыму
- У авиабазы россиян в Новофедоровке 9 августа прозвучала серия взрывов. В результате этого "хлопка" оккупанты потеряли 9 самолетов на аэродроме "Саки".
- Уже 16 августа взрывы прогремели в Джанкое. В результате повреждения получила железнодорожная инфраструктура, которая имеет стратегическое значение для оккупантов, ведь по ней они перекидывали свою военную технику на Юг.
- Кроме того, сообщали о пожаре на военном аэродроме поселка Гвардейское. Там находились по 12 самолетов СУ-24М и СУ-25СМ.
- По словам экспертов, среди уничтоженного были системы зенитного ракетного огня. Их должны были переместить на территорию Херсонской и Запорожской областей.
- Заметьте, что министр обороны Алексей Резников намекнул, что у Украины нет ограничений по поражению российских военных объектов в Крыму, ведь это наша территория, которую временно оккупировала россия.
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