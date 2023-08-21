"На черное белое долго говорить нельзя": в ГУР высмеяли отрицание россиянами взрывов в Ростове

Кремль продолжает врать своим гражданам о "хлопках" на территории России. Однако в ГУР убеждены, что рано или поздно рядовые россияне будут вынуждены проснуться из "сладкого сна", и это будет больно, как для них самих, так и для путинского режима.

21 августа в Ростове-на-Дону случился "хлопок". Губернатор области Голубев заявил, что то, что слышали жители города, были не взрывы, а сверхзвук, который издал военный самолет. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что Кремль продолжает относиться к своим гражданам как к дальтоникам, но это не может продолжаться вечно.

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Путин держит россиян за дураков

Над объяснением Голубева представитель украинской разведки только посмеялся.

А в Новгородской области это были просто крупные голуби, сбросившие что-то на эти тушки. А в Москве нет "хлопка", и по расписанию работают их аэропорты, и в рейсах никаких изменений нет, и вообще все у них идет по плану,

– посмеялся Юсов.

Чем больше у путинского режима таких ярких возражений, тем больше вероятность, что у рядовых жителей начнут появляться вопросы, считает разведчик. На черное белое долго говорить нельзя, подчеркнул он.

"Если есть проблема, то ее можно интерпретировать, но признавать. Не признавать проблему и тот факт, что путинская агрессия против Украины повлекла за собой ухудшение ситуации безопасности в России - постоянные инциденты в небе над Москвой, атаки на стратегическую авиацию, "хлопки" - значит жить в параллельной реальности "русского мира". Параллельная реальность – очень комфортная, но когда она сталкивается с настоящей, бывает очень больно", – подчеркнул Юсов.

Также он заверил, что сказка о "сверхзвуке" – не последний случай, когда российским чиновникам придется врать.

В России снова громко