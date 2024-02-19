Снова громко: в Ростове и Таганроге прогремел сильный взрыв

В понедельник, 19 февраля, в России снова неспокойно. Так, в сети сообщают, что сразу в двух городах страны-агрессора слышен звук, похожий на взрыв.

В российских телеграм-каналах сообщают, что взрывы слышны именно в Ростове и Таганроге, информирует 24 Канал.

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Россияне жалуются в сети

В российских телеграм-каналах в 10:19 начали жаловаться, что в Ростове и Таганроге слышали звук, который похож на взрыв. На тот момент власти городов никак не комментировали ситуацию.

Впоследствии в других мониторинговых каналах отмечали, что все районы Таганрога слышали взрыв и грохот. "Также грохот слышали в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах, в Ростове, Батайске, Азове, Аксае, Чалтыре и даже в Зернограде!", – говорится в сообщении.

Примерно через 20 минут в российских телеграм-каналах все же появилась новая информация, где рассказали о реакции правительства в Ростовской области.

В правительстве Ростовской области сообщили, что, по данным диспетчерских служб, экстренного реагирования, не было событий. Также, по данным военных, ПВО не работала,

– заявляют в росмедиа.

В сети жители российских городов начали распространять видео, на которых слышны звуки взрывов.

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"Для сравнения грохот, который слышен, когда самолет переходит на сверхзвук. Очень похож на то, что слышали сегодня в Ростове", – так подписали видео в сети.

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