"Никогда не слышали, чтобы бахкало": взрывы с фронта слышны уже возле стелы на въезде в Днепропетровскую область

Продолжается ожесточенная борьба на фронте. Одной из самых тяжелых остается ситуация в Донецкой области, где российская армия имеет некоторые продвижения.

Взрывы с передовой уже слышно на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, опубликованное на странице города Каменское.

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Взрывы с фронта слышны уже на Днепропетровщине

В сети появились кадры, снятые на границе Днепропетровщины, недалеко от всем известной стелы на въезде в Донецкую область.

Оттуда – 30 километров от Покровска.

Автор видео отмечает, что ранее до этого места звуки взрывов еще не доносились.

"Война приближается все ближе. Никогда мы здесь не слышали, чтобы бахкало", – говорит мужчина за кадром.

Взрывы с передовой доносятся до Днепропетровщины: смотрите видео

Напомним, что аналитики Deep State на днях сообщили, что враг оккупировал населенный пункт Великая Новоселка. Поселок расположен в Волновахском районе Донецкой области. Оттуда до Днепропетровщины напрямую остается менее 20 километров.