Будет еще: в ОК "Юг" прокомментировали "хлопок" в Крыму
В ночь на 13 сентября в районе временно оккупированного Севастополя раздавались взрывы. Анонсированный сезон "хлопка" в Крыму продолжается. Несмотря на то, что ночи уже холодные, оккупантам хорошо "припекает".
Так взрывы в Крыму 24 Каналу прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, дальше будет.
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Оккупантам "припекает"
Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты очень нервничают из-за продвижения ВСУ. Поэтому во время такой паники россиянам не стоит курить, "где попало и не попало". Сейчас видим, что все-таки "попало".
Мы понимаем, что анонсированный сезон "хлопка" продолжается, не зависимо от температурного режима. Даже если похолодало в августовские ночи, прохладнее, но "припекает" оккупантам нормально. И будет еще, дальше будет. Сейчас пока доразведываем последствия, тогда сможем отчитаться о результатах,
– сказала она.
"Хлопок" в Крыму: главное
- Ночью 13 сентября Севастополь подвергся серии атак. Приблизительно в 3:00 было слышно семь взрывов. В некоторых районах даже исчезла связь. После взрывов в сети писали, что на судоремонтном заводе начался пожар. Там осуществляется комплексный ремонт кораблей Военно-Морского флота России. По предварительной информации, пострадали 24 человека.
- В России заявили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Кроме этого, по их словам, были еще 3 морских безэкипажных катера, якобы атаковавших корабли Черноморского флота.
- В минобороны страны-агрессора сказали, что якобы уничтожили все морские катера, однако есть ракетные попадания. По российской версии, получили повреждения 2 корабля, которые находились на ремонте.
- Отметим, что Севастопольский морской завод – судостроительное предприятие Украины, которое Россия украла после оккупации Крыма. Захватчики дали заводу название "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" и сделали его филиалом судостроительного и судоремонтного предприятия "Звездочка".