Будет еще: в ОК "Юг" прокомментировали "хлопок" в Крыму

В ночь на 13 сентября в районе временно оккупированного Севастополя раздавались взрывы. Анонсированный сезон "хлопка" в Крыму продолжается. Несмотря на то, что ночи уже холодные, оккупантам хорошо "припекает".

Так взрывы в Крыму 24 Каналу прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, дальше будет.

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Оккупантам "припекает"

Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты очень нервничают из-за продвижения ВСУ. Поэтому во время такой паники россиянам не стоит курить, "где попало и не попало". Сейчас видим, что все-таки "попало".

Мы понимаем, что анонсированный сезон "хлопка" продолжается, не зависимо от температурного режима. Даже если похолодало в августовские ночи, прохладнее, но "припекает" оккупантам нормально. И будет еще, дальше будет. Сейчас пока доразведываем последствия, тогда сможем отчитаться о результатах,

– сказала она.

"Хлопок" в Крыму: главное