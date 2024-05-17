В Севастополе проблемы со светом после атаки дронов: обучение в школах и садиках отменили

Ночь на 17 мая оказалась неспокойной для захватчиков во временно оккупированном Крыму: на полуострове раздавались взрывы. Теперь местная оккупационная "власть" сообщает о проблемах с электроэнергией.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки неизвестных дронов на полуострове возникли проблемы с подстанцией "Севастополь", передает 24 Канал.

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Проблемы со светом в Крыму

По словам Развожаева, специалисты делают "все возможное", чтобы полностью восстановить работу подстанции, однако на это нужно больше времени – по предварительным оценкам, около суток. Также из-за восстановительных работ в Севастополе анонсировали точечные отключения света.

В связи со сложившейся, ситуацией, мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики – с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители,

– написал ставленник Кремля Развожаев.

Ранее Развожаев заявлял, что в городе якобы были уничтожены десятки БпЛА и более 5 безэкипажных катеров. Также оккупант традиционно заверил, что пострадавших нет.

Интересно, что российские телеграмм-каналы сообщали, что во время этой атаки речь шла не о десятках беспилотников, а о сотнях.

Цифру БПЛА, которые летели ночью по Севастополю даже трудно озвучить,

– говорится в сообщениях российских каналов.

В Севастополе регулярно раздаются взрывы