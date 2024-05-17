Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що внаслідок нічної атаки невідомих дронів на півострові виникли проблеми з підстанцією "Севастополь", передає 24 Канал.
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Проблеми зі світлом в Криму
За словами Развожаєва, фахівці роблять "все можливе", щоб повністю відновити роботу підстанції, проте на це потрібно більше часу – за попередніми оцінками, близько доби. Також через відновлювальні роботи в Севастополі анонсували точкові відключення світла.
У зв'язку з ситуацією, що склалася, мною прийнято рішення про відміну занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках. Розумію, що є діти, яких вже привезли до садків – з ними займатимуться вихователі доти, доки малюків не заберуть батьки,
– написав ставленик Кремля Развожаєв.
Раніше Развожаєв заявляв, що в місті нібито було знищено десятки БпЛА та понад 5 безекіпажних катерів. Також окупант традиційно запевнив, що ппостраждалих немає.
Цікаво, що російські телеграм-канали повідомляли, що під час цієї атаки йшлось не про десятки безпілотників, а про сотні.
Цифру БПЛА, які летіли вночі по Севастополю навіть важко озвучити,
– ідеться у повідомленнях російських каналів.
У Севастополі регулярно лунають вибухи
- В тимчасово окупованому Севастополі вночі 15 травня також було неспокійно. Тоді дрони атакували аеродром Бельбек поблизу цього кримського міста.
- У російському телеграм-каналі "ASTRA", з посиланням на власні джерела повідомили, що внаслідок атаки у ніч з 14 на 15 травня на військовий аеродром Бельбек було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів.
- Окрім того, журналісти отримали супутникові знімки, як виглядає аеродром після ураження. Таким чином вдалося спростувати тези окупантів про "всі збиті цілі" поблизу летовища.