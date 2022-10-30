Российские корабли в Крыму атаковали надводными беспилотниками: в ISW допустили, кто и зачем

Утром 29 октября во временно оккупированном Севастополе произошел ряд взрывов. Впоследствии стало известно о том, что в результате этого получили повреждения несколько судов врага.

Как отмечают в Институте по изучению войны, атаку по фрегату типа "Адмирал Григорьевич", вероятно, совершили украинские силы. Для этого они могли использовать беспилотные надводные аппараты, предполагают аналитики.

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Суда атаковали с помощью беспилотников

Составители отчета ссылаются также на кадры, появившиеся в социальной сети. На них можно увидеть, как беспилотники наносят удар по минимум одному судну оккупантов в Севастополе 29 октября. Кроме того, виднеется и дым возле порта в оккупированном городе. По предположениям аналитиков, это была работа российской ПВО, пытавшейся обезвредить воздушные цели.

Как отметили в минобороны России, украинские силы использовали семь автономных морских беспилотников, а также десять БПЛА, чтобы провести "террористическую атаку" на Черноморский флот и гражданские объекты. Но, подчеркивают в Институте по изучению войны, атака по военным судам во время войны – законная, а не террористическая, как говорят в стране-агрессоре.

Аналитики также обратили внимание на заявление о якобы уничтожении всех воздушных целей, а также четырех морских беспилотников на внешнем рейде и троих на внутреннем. Также в минобороны рассказали, что впервые неопознанный беспилотный наземный аппарат был зафиксирован на побережье Крыма 21 сентября.

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Какими стали последствия взрывов в Севастополе

Прежде всего, начнем с того, что украинские официальные лица, отмечают в Институте, не взяли на себя ответственность за атаку. В то же время, молниеносно быстро отреагировали в самой России. Ее министерство иностранных дел объявило, что страна решила приостановить на неопределенный срок участие в соглашении с Украиной по экспорту зерна. Якобы причиной для этого решения стало нападение 29 октября. Но, напоминают аналитики, Россия и раньше выдвигала риторические условия для выхода из соглашения.

То есть можно предположить, что ей требовалась ответная атака, чтобы иметь причину прекратить свое участие в зерновом соглашении. Более того, глава минсельхоза России Дмитрий Патрушев уже заявил, что страна готова обеспечивать мир продовольствием. Якобы в ближайшие четыре месяца Россия может на безвозмездной основе отправить в бедные страны 500 тысяч тонн зерна.

Могла ли Украина атаковать суда в Севастополе

Прежде всего, аналитики отметили, что Черноморский флот имеет три фрегата типа "Григорович". Как отмечают составители отчета, каждое из этих судов – ракетоноситель крылатых ракет типа "Калибр". Так что решение Украины, если она его действительно принимала, бить по ракетоносителям полно содержания. Особенно в свете активных массированных ракетных ударов, а также атак беспилотниками по энергетической инфраструктуре страны.

Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на широкую российскую кампанию стратегических бомбардировок, направленных на гражданские цели по всей Украине на протяжении последних нескольких недель.

– отмечают в Институте.

Что известно о взрывах в Севастополе

Утром 29 октября в Севастополе раздался ряд взрывов. Их слышали в бухте. Тогда местные власти сообщили об атаке дронов и подчеркнули, что для паники нет причин, ведь работает ПВО.

Вскоре в ОК "Юг" в шутку объяснили, что могло быть причиной взрывов. Наталья Гуменюк отметила, что это те самые боевые комары, которые видятся в России, атаковали оккупированный полуостров.

Также она заметила, что взрывы могло повлечь российское ПВО. Все же мы знаем, как часто ее ракеты падают именно в населенных пунктах в потугах как сбить враждебную цель.

Все же мы знаем, как часто ее ракеты падают именно в населенных пунктах в потугах как сбить враждебную цель. Ближе к обеду того же дня поступила информация минобороны России. Там решили подтвердить повреждение корабля "Иван Голубец". Кроме того, обнаружили британский след. Мол, именно эта страна руководила операцией по атаке полуострова.

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