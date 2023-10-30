В Севастополе раздались громкие взрывы: утром оккупанты перекрывали Крымский мост

Неспокойной была ночь для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Говорят, Севастополь будто атаковали дроны. Также звуки залпов слышали уже с утра 30 октября.

Соответствующую информацию озвучил так называемый губернатор Михаил Развожаев. Сообщение об "отражении атаки" появилось в 03:18 30 октября.

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Жаловался на "громкие звуки"

В лучших традициях Развожаева, жители слышат "громкие звуки". По его словам, это отнюдь не взрывы, а просто на внешнем рейде над акваторией будто бы отбивают атаку БПЛА. Он отметил, что делает это Черноморский флот. Местные корреспонденты рассказали, что ночью также слышали стрельбу из стрелкового оружия в Севастополе.

Больше деталей впоследствии озвучило министерство обороны России. В нем заявили, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.

На территории Крыма с ночи объявлена ракетная опасность.

"По району обнаружения нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий", – отмечают в ведомстве.

А уже к утру морской пассажирский транспорт свое движение приостановил. Говорят, на площади Нахимова и на площади Захарова организуют подвижной состав, чтобы он работал на компенсационном маршруте. Причина, вероятно, в том, что в Севастопольской бухте под утро слышали два мощных залпа. Об этом рассказали местные телеграм-каналы около 06:22.

Ближе к 06:50 стало известно, что россияне еще и Крымский мост перекрыли.

Развожаев в 07:08 написал, что если жители увидят дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты, то не стоит переживать. Мол, это военные используют табельные средства маскировки. Уверил, что запах неприятный, но угрозы не несет.

В 7:23 оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту.

Минувшей ночью в Крыму тоже раздавались взрывы