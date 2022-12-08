Оккупированный Севастополь могло посетить "Бавовнятко": показываем на карте, где именно
Для жителей временно оккупированного Севастополя утро 8 декабря стало неспокойным. Там сообщили о звуках взрывов.
В традиционной для россиян манере сработала система ПВО, рассказывает 24 канал со ссылкой на местные паблики. Что бы ни было причиной взрывов в Крыму, это заставило переживать оккупантов. А мы не устаем напоминать, что у них еще есть шансы убежать, пока Крымский мост еще цел.
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Будто что-то сбили
Сообщения о взрывах в Севастополе начали поступать около 07:00. В местных телеграмм-каналах жалуются, что в городе что-то слишком "громко". Это очередной эвфемизм, которым оккупанты пытаются успокаивать своих же.
Впоследствии появилась информация, что в районе пятого километра сработало ПВО. Пользователи сети убеждают, что звук был таким, будто что-то удалось сбить.
Пользователи сети даже попытались описать увиденное. Мол, в 06:50 по небу над Севастополем пролетело что-то светящееся. Неизвестный объект догнал выстрел, после чего посыпались искры. Возможно, они видели странный фейерверк, который решили запустить в городе. Кто знает?
По данным местных корреспондентов, за несколько секунд до взрыва раздавался мощный протяжный звук. Если верить их экспертному мнению, то он походил на запуск ракеты. А вот при самом взрыве в городе затряслись стекла.
Заметим, что позже целый губернатор Севастополя Развожаев решил спеть старую новую песню. Он в очередной раз убеждал, что в небе над городом сбили дрон. Он даже похвалил очередной корабль черноморского флота за проделанную работу.
Куда могло прийти "Бавовнятко": показываем на карте
Поскольку пользователи сети рассказывают, что взрывы слышали в районе 5-го километра, мы решили показать, что за район города имеется в виду. Если конкретнее, то он расположен в Гагаринском районе оккупированного города. Неподалеку – Казачья бухта. Напомним, что в конце августа там раздались взрывы.
В последние недели "Бавовнятко" – частый гость в Крыму
- Напомним, что на этой неделе на временно оккупированном Крыму тоже раздавались взрывы. О них сообщалось именно тогда, когда 5 декабря враг совершил очередную массированную ракетную атаку по Украине. Тогда рассказывали, что "хлопок" подвезли к Джанкою.
- А вот 25 ноября "хлопок" посетил Армянск. Тогда оккупанты тоже убеждали, что жители слышали работу ПВО. Что же произошло на самом деле, неизвестно. Но с уверенностью можно сказать, что противнику уже не удастся спокойно жить в Крыму.
- Весьма громко было и вечером 22 ноября. Тогда сообщали, что "Бавовнятко" посетило сразу и Балаклаву, и Севастополь, и Евпаторию. Местный гауляйтер жаловался на якобы "атаку дронов".
- А вот 21 ноября выстрелы на море слышали в Севастополе. Российские захватчики тогда отчитались, что это были "учения". Тогда так называемый губернатор города Развожаев призвал горожан не паниковать.