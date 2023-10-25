Ракетный удар по Запорожью, ночная атака "Шахедами": хронология 608 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 20 месяцев. Наши воины героически продолжают наступление для деоккупации всех территорий.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, о главных новостях 24 октября рассказывает 24 Канал.

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