В Севастополе ночью слышали взрывы: оккупанты говорят об "атаке надводными беспилотниками"

У русских захватчиков во временно оккупированном Крыму была очень неспокойная ночь. Полуостров, а именно – Севастополь, якобы "атаковали надводные беспилотные летательные аппараты".

В ночь на понедельник, 24 апреля, в Севастополь в Крыму в очередной раз приходил "хлопок". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ и так называемого главу города от оккупантов Михаила Развожаева.

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Тревожная ночь в Севастополе: что известно

Собственно, Развожаева заявил, что Севастополь якобы был атакован надводными беспилотниками около 03:00. В то же время он "заверил", что Черноморский флот отразил этот "нападение" на внешнем рейде.

Один надводный дрон был уничтожен силами ПВО, второй разразился сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов не повреждено,

– написали российские телеграм-каналы.

Также они сообщили, что интервал между этими взрывами был около 8 минут и звучали они со стороны моря. Вместе с тем известно, что этот "хлопок" был слышен в Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах Севастополя.

В Севастополе "было громко" в ночь на 24 апреля: смотрите видео с телеграм-каналов (взрыв слышен на 32 секунде)

Враг возводит укрепление в Крыму

Отметим, что в последние недели все больше разговоров о том, что оккупанты готовятся к оборонным действиям непосредственно на Крымском полуострове. То есть они понимают, что Украина рано или поздно придет возвращать свое.

Собственно, захватчики роют окопы, перекидывают технику и личный состав в этот регион и создают фортификационные сооружения. В частности, об этом сообщали в командовании украинской армии.

Однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк убеждена, что развернул враг это строительство даже не для того, чтобы удержать под своим контролем Крым, а просто для того, чтобы иметь на чем отмывать деньги.

Оккупанты сначала утверждали, что "бахнуло что-то" не в воздухе, ведь в таком случае сработала бы сигнализация машин. Впоследствии они написали, что уже от второго взрыва весь город проснулся, потому что из-за него и сработала сигнализация.