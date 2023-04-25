После "хлопка" в Севастополе оккупанты усилили оборону Крыма и начали охоту на партизан

Временно оккупированный Севастополь в Крыму атаковали "неизвестные" беспилотники, после чего захватчики решили ужесточить меры безопасности. В частности, россияне стали чаще врываться в квартиры людей, подозреваемых в работе на Украину.

В ночь на 24 апреля с 03:30 в Севастополе было неспокойно. Собственно, город атаковали, по словам пропагандистов, два надводных дрона. После этого у оккупантов началась настоящая истерика и они решили "решительно действовать".

Смотрите также Как избежать злополучной войны, холодный душ для Макрона: что западные СМИ пишут об Украине

Сезон – не "курортный"

Как отметили аналитики, россияне в Крыму использовали до начала "хлопкового сезона" осенью 2022 года плавучие боны на входе в Стрелковую бухту. Они были как и средством для предотвращения разлива нефти, так и – против нападений.

Действительно, в начале вторжения для россиян угроза (вероятно – 24 Канал) украинских атак надводными кораблями казалась старомодной и очень маловероятной. Однако существовавший ранее плавучий бон время от времени закрывался, чтобы предотвратить проникновение несанкционированных лодок,

– написали в Naval News.

Кроме того, там констатировали, что уже после первых взрывов враг начал усиливать оборону и увеличивать количество бонов. По состоянию на 24 апреля они, очевидно, были расположены с обеих сторон от входа в бухту.



Как Россия оберегает Стрелковую бухту от "хлопка" / Изображение Naval News

Поиски партизан

Западные аналитики отметили, что россияне наращивают мощности для обороны Крыма. Скажем, увеличивают патруль близ Керченского пролива, роют окопы на полуострове, более агрессивно относятся к мирным воздушно-разведывательным миссиям НАТО над Черным морем, а также возводят оборонные сооружения.

Отметим, что в Центре национального сопротивления также комментировали усиление "мер безопасности" оккупантами в Крыму. В частности, там акцентировали внимание на том, что враг проводит новые рейды в поисках партизан, поддерживающих ВСУ.

Враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья. На полуострове провели обыски квартир у тех, кого они подозревают в "нелояльности",

– говорится в источнике.

В то же время, там сказано, что временами обыски проводятся без присутствия хозяев поместий и на улицах участились случаи выборочных проверок захватчиками обычных людей.

"Хлопка" будет больше