В России заявляют об атаке БПЛА на военный аэродром в Северной Осетии

Российские паблики сообщают о взрывах в районе аэродрома "Моздок". В сети распространяют видео, на которых видно пожар.

Как отмечают росСМИ, утром неизвестные дроны пытались атаковать военный аэродром в стране-агрессоре, который расположен в 1000 километрах от границы Украины. Речь идет о "Моздоке", что в Северной Осетии.

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БПЛА совершили налет на "Моздок"

Паблики заявляют, что, мол, разрушений и жертв нет. ПВО якобы все дроны посбивало. Говорят, что их было два.

Между тем в соцсети появились видео, на которых местные рассказывают, что "бабахнуло капитально", а также видно пожар и черный дым.

Местные о взрывах в районе Моздока: смотрите видео

Где расположен "Моздок": смотрите видео

Следует заметить, что атака на "Моздок" происходит не впервые. 8 июня дроны ГУР провели операцию.

К слову, горячо сегодня было не только в Северной Осетии. На Курскую область, по сообщению россиян, летели аж 4 ракеты. Взрывы раздавались в районе тамошнего аэропорта. В Ростове горел склад, где могли хранить комплектующие для дронов.