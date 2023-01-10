Громкий "хлопок" в Шебекино загнал испуганных россиян в подвалы
Беспокойным оказался вечер 9 января для россиян в Белгородской области. Там настолько активно расцветал "хлопок", что жителей призывали спускаться в подвалы.
Соответствующие сообщения получали жители города Шебекино в Белгородской области, передает 24 Канал со ссылкой на местные паблики. Столь много "хлопка" туда подвезли.
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Громкие взрывы пугают россиян
В телеграм-каналах ходят скриншоты с сообщениями, которые получают жители Шебекино. Им пишут: "Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)". Оккупанты жалуются, что соответствующие сообщения поступают слишком поздно. Мол, уже несколько часов раздаются взрывы.
Заметим, что в результате громких взрывов в Шебекино в некоторых районах исчез свет. По имеющейся информации, в городе произошел обрыв линии. Собственно, это и повлекло за собой отсутствие электроэнергии в ряде населенных пунктов поблизости.
Сами же жители рассказали, что слышали около 15 взрывов. Цитируем один из комментариев: "Страшно п***ец".
Жители испуганы взрывами в Шебекино: смотрите видео
К слову, в сети уже начали распространять последствия прилетов. Известно, что осколки посекли изгороди. Что касается пострадавших, то их, по предварительной информации, нет.
Горожане зафиксировали последствия взрывов / Фото из телеграм-каналов
Горожане зафиксировали последствия взрывов / Фото из телеграм-каналов
Интересно, что с утра уже сообщали о "хлопке" в Шебекино. Тогда местные власти поспешили успокоить население ложью о "работе ПВО".
Тем временем в России сгорел лагерь "мобиков"
- Известно, что в Оренбургской области сгорел палаточный лагерь для мобилизованных. Пытаясь спастись от языков пламени, оккупанты выскакивали в одних только носках. Их вещи сгорели дотла.
- По имеющейся информации, это произошло утром 9 января. Пожар вспыхнул в учебной части в селе Нижняя Павловка. Мобилизированные жалуются, что офицеры выпивали. Так что банальная халатность и могла стать причиной пожара.
- О пострадавших информация не поступала. Известно же, что почти все вещи у мобилизованных сгорели. В частности, пострадали палатки солдат из Самарской области.
- Интересно, что огонь также не смогли обуздать из-за халатности. Пожарная машина, которая находилась в части на дежурстве, будто бы была без давления. Так что "мобикам" нужно было ожидать, когда их спасут городские пожарные.