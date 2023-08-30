Взрывные псевдовыборы: "хлопки" прогремел в штабах Новой Каховки и Кременной

В нескольких штабах, где россияне планировали провести псевдовыборы на оккупированных территориях, прогремели взрывы. В частности, взорвали предвыборный региональный штаб "Единой России" в Новой Каховке.

Продолжается сопротивление против проведения "выборов" на оккупированных территориях. Россия стремится легитимизировать преступление в глазах собственных людей.

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Выборы проходят взрывно

Во вторник, 29 августа, в 21:00 агент движения "АТЕШ" взорвал предвыборный штаб "Единой России" в Новой Каховке. В организации сообщили, что кроме этого удалось ликвидировать 3 оккупантов, охранявших помещение.

В результате подрыва возник пожар. Она уничтожила всю документацию, которую россияне подготовили к предстоящим "выборам" на оккупированной территории. Это явление псевдодемократии было назначено на 8 – 10 сентября.

Штаб окупантов разрушен: смотрите видео.

Экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай также рассказал, что 29 августа неспокойно оккупантам было и в Кременной. В здании так называемой прокураторы проходило совещание по поводу предстоящих незаконных "выборов". То есть там планировали, сколько процентов поддержки нарисовать от Кременной, чтобы оккупанты были довольны. Однако разговор пошел не по плану.

Собрались все причастные "высокие" личности, немного поболтали и взлетели в воздух. Потому что украинская земля не выдерживает оккупантов и все их незаконное, поэтому цветет хлопок,

– написал Гайдай.

Удар по прокуратуре окупантов в Луганской области / Сергей Гайдай

Число погибших и раненых захватчиков пока уточняется.

Псевдодемократия на оккупированных территориях