В Симферополе слышали мощные взрывы: "хлопок" посетил и Бердянск

На временно оккупированных территориях снова неспокойно. В частности, 24 июня "хлопок" посетил Симферополь.

Также взрывы раздавались в Бердянске. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Оккупированные территории посетил "хлопок"

Андрющенко сообщил об очередном "хлопке" возле Бердянска.

14:03. Урзуф. Мощный взрыв в направлении Бердянска. Суббота перестает быть только субботой путча,

– написал советник мэра Мариуполя.

Позднее он обнародовал фото последствий "хлопка".

"А вот и подтверждение взрывов из Бердянска. Кроме того, в 15:57 еще два взрыва передает Урзуф", – отметил Андрющенко.



В Бердянске раздавались взрывы / Фото Петра Андрющенко

Кроме того, в 15:54 местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Армянске. Их было не менее 5.

Взрывы раздались в 15:15. О точном месте и вероятных причинах пока не сообщили.

Ориентировочно в то же время 2 глухих взрыва прогремели и в Симферополе. По словам местных, их было слышно со стороны Гвардейского.

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