Доброе утро от HIMARS: в ВСУ показали, как уничтожают вражеский склад на Юге

Украинские военные хорошо отрабатывают по вражеским складам на оккупированных территориях. ВСУ продемонстрировали видео, как в воздух взлетают очередные российские боеприпасы.

Попали во временный склад государства-агрессора на Юге. Где именно у врагов "полыхнуло" – наши защитники не конкретизируют.

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В небо поднялся гигантский столб дыма

На кадрах видно, что после точного попадания сразу произошел большой взрыв. В небо взвился гигантский столб серо-рыжего дыма.

Прекрасную работу украинских военных из HIMARS обнародовал в соцсетях глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Добрый вечер, мы из Украины. Доброе утро от Химарсины,

– написал Ермак.

Взрыв на вражеском складе боеприпасов на Юге / Видео СтратКом ВСУ

Накануне уничтожили склады в Алчевске и Лазурном

Накануне украинские защитники ударили по складу боеприпасов в оккупированном Алчевске на Луганщине. Снаряды долго детонировали, а в воздухе был запах горючего. россияне при этом уверяли, что горят "минудобрения". Также было горячо и во временно оккупированном Лазурном Херсонской области. Там тоже детонировали боеприпасы.

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ВСУ целятся по складам врага: последние новости

13 июля в очередной раз взрывы слышали во временно оккупированной Новой Каховке. Столб дыма видели над районом завода "Сокол".

На военной базе русских войск в Мелитополе снаряды детонировали не менее нескольких часов. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

Подтвердил то, что у россиян значительно уменьшилось количество складов на Донбассе, и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что при этом уменьшение количества боеприпасов привело к активизации диверсионно-разведывательных групп противника.

Смотрите в видео об общих потерях врага в Украине: