Вместо склада – сплошные руины: спутники показали тыл россиян возле Геническа после "хлопка"
На временно оккупированной части Херсонской области российские захватчики создали склад боеприпасов. Он располагался возле Геническа и просуществовал 8 месяцев. В эти выходные его не стало – взрывы после неожиданного "хлопка" раздавались не один час.
Мощные взрывы в Геническом районе прогремели 18 июня. Наши защитники уничтожили склад, который захватчики обустроили возле села Рыково Херсонской области.
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Склад оккупантов "демилитаризовали"
Россияне хранили боеприпасы в элеваторе. OSINT-аналитик Брэди Эфрик поделился спутниковыми фотографиями. Он указал место удара.
Эфрик показал кадры до и после "хлопка", сделанные 18 и 19 июня соответственно. На кадрах можно увидеть существенную разницу между фотографиями. Разрушения помещений настолько значительны, что от построек почти ничего не осталось.
Последствия удара по складу россиян возле села Рыково: видео
Подробности стирания с земли российского склада в Херсонской области
- Мощные взрывы у поселка Рыково прогремели 18 июня около 4 утра. Населённый пункт расположен в 75 километрах от временно оккупированного Мелитополя.
- Россияне захватили элеватор и превратили его в склад. Именно по нему попали ВСУ.
- По предварительной информации, оккупанты использовали элеватор как хранилище в течение 8 месяцев. Это место охранялось элитными российскими подразделениями.
- Из этого склада захватчики могли развозить боекомплекты для российских войск на Запорожском направлении. Там хранилось немало боеприпасов.
- Попадание по складу привело к гибели не менее 52 оккупантов. Число раненых россиян уточняется.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров намекнул, что после визита "хлопка" в глубокий тыл оккупантов их боеприпасы взрывались 5 часов подряд. Соцсетями быстро распространились кадры с последствиями прилетов.