Россияне атаковали многоэтажку в Сумах "Шахедом": в городе частично исчез газ, есть раненые

Российская армия вечером 1 ноября атаковала Сумы своими дронами-камикадзе типа "Шахед", после чего есть попадание в многоэтажку. Из-за этого в городе есть раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. До этого в Сумах слышали взрывы.

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Что известно о последствиях атаки Сум врагом

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал журналистам, что, по состоянию на 20:30, известно о 5 пострадавших в городе после вражеской атаки. До этого он говорил, что в многоэтажке были повреждены окна.

Практически все этажи дома разрушены,

– сообщил чиновник.

Последствия попадания "Шахеда" по многоэтажке в Сумах / Фото Суспильного

Сейчас на месте атаки работают все необходимые службы. Журналисты "Кордон.Медиа" показали, что один из домов поврежден в Ковпаковском районе Сум. Медийщики также показали последствия российской атаки.

Как выглядел поврежденный после атаки дом в Сумах / Фото "Кордон.Медиа"

Также журналисты показали, как с верхнего этажа многоэтажки эвакуируют пожилую женщину. Ее вынесли спасатели и волонтеры Красного Креста.

Пожилую женщину вынесли с верхнего дома в Сумах, куда попал "Шахед" / Видео "Кордон.Медиа"

Кроме того, в Сумском филиале "Газсети" отметили, что 173 потребителя остаются без газа в Сумах.

"Это два многоквартирных дома, повреждены в результате попадания БПЛА", – написали в компании.

Когда именно восстановят газоснабжение в этих домах в Сумском филиале "Газсети" пока не говорили.

Прокуратура начала производство после вражеской атаки по Сумах

В Офисе генпрокурора рассказали, что, по данным следствия, 1 ноября 2024 года около 19:40 оккупанты атаковали беспилотником жилой квартал в городе Сумы. Средство поражения повредило 9-этажный дом.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела,

– отметили правоохранители.

Также начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры начали расследование относительно попадания вражеского беспилотника по дому в Сумах / Фото Офиса генпрокурора

К слову, первые взрывы в Сумах прогремели в 19:36. Через 8 минут в городе снова было громко, а Воздушные силы писали о движении "Шахедов" туда. Над городом также работала ПВО.