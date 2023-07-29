Какая ракета могла прилететь в Таганрог: военный эксперт опроверг фейки россиян

Накануне, 28 июля, в российском Таганроге было неспокойно от неожиданного "хлопка". Местное так называемое министерство обороны заявило, что это Украина "нанесла удар зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант". Впрочем, такое невозможно.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Достаточно сложно переоборудовать ракету С-200 по инженерным возможностям.

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"Сложно переработать такую старую ракету. Это даже не С-300. Надо ее предшественник, а это 60-е годы. То есть несколько модификаций, но самая новая модифицированная ракета – это 80-е годы", – отметил Кузан.

Российские фейки

Фактически такая ракета должна была весить 7 тонн. И этот вес нужно было бы поставить на землю и совершить пуск.

Много "сжирает" топлива. Боевая часть небольшая – от 130, некоторые можно довести до 200 килограм. Но в плане инженерном переделать такую ракету, более того – осуществить ее прицельный запуск – довольно сложно,

– добавил военный эксперт.

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Поэтому фактически российская пропаганда в очередной раз дала о себе знать. Сергей Кузан предполагает, скорее всего, это непосредственно Россия таким образом сама создает напряжение в приграничных территориях и хочет обвинить Украину.

"Россияне могут 500-килограммовыми бомбами обстреливать свои же города. Вспомним Белгород – несколько месяцев назад две бомбы по полтонны (упали – 24 Канал). Одна разорвалась, повлекая разрушение гражданского дома. Затем российские власти под давлением общества признали, что это российские бомбы", – подчеркнул военный эксперт.

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