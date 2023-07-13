Минус завод, 200 оккупантов, включая "коменданта" города: в Токмаке мощно прилетело по врагу

Во временно оккупированном Токмаке Вооруженные Силы Украины успешно ликвидировали вражеский завод и не менее 200 врагов. Под атаку попал и так называемый вражеский "комендант", которого поставили враги.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что у российских захватчиков прилетело по позициям. Буквально 12 июля у врагов было громко в районе временно оккупированного Севастополя.

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Что происходило у россиян в Токмаке

В Токмаке Пологовского района Запорожской области наши Силы обороны удачно отработали по враждебным позициям. Иван Федоров, ссылаясь на данные разведки, рассказал, что наши военные ликвидировали:

Кузнечно-штамповочный завод;

ориентировочно 200 российских захватчиков вместе с комендантом города.

Как следствие, работники федеральной службы безопасности России в панике увозят свои семьи.

Рашисты, по прогнозу, жара будет только усиливаться. Путешествуйте на свои болота – там безопаснее,

– призвал врагов городской голова Мелитополя.

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