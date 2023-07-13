Минус завод, 200 оккупантов, включая "коменданта" города: в Токмаке мощно прилетело по врагу
Источник:Иван Федоров
Во временно оккупированном Токмаке Вооруженные Силы Украины успешно ликвидировали вражеский завод и не менее 200 врагов. Под атаку попал и так называемый вражеский "комендант", которого поставили враги.
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что у российских захватчиков прилетело по позициям. Буквально 12 июля у врагов было громко в районе временно оккупированного Севастополя.
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Что происходило у россиян в Токмаке
В Токмаке Пологовского района Запорожской области наши Силы обороны удачно отработали по враждебным позициям. Иван Федоров, ссылаясь на данные разведки, рассказал, что наши военные ликвидировали:
- Кузнечно-штамповочный завод;
- ориентировочно 200 российских захватчиков вместе с комендантом города.
Как следствие, работники федеральной службы безопасности России в панике увозят свои семьи.
Рашисты, по прогнозу, жара будет только усиливаться. Путешествуйте на свои болота – там безопаснее,
– призвал врагов городской голова Мелитополя.
Потери россиян: последние новости
- По состоянию на утро 13 июля российские оккупанты только за последние сутки потеряли на войне в Украине 510 солдат. С 24 февраля 2022 года – уже 236 040 бойцов. Также оккупанты потеряли сотни единиц техники.
- Депутат Запорожского районного совета Антон Жук рассказал, что россияне всю ночь против 13 июля вывозили из гостиницы "Дюна" в Бердянске тела погибших оккупантов. Туда ведь прилетело. Враги утверждают, что британская ракета Storm Shadow.
- Следует добавить, что, вероятно, именно в этом отеле у россиян минулся генерал Олег Цоков. Впоследствии то, что он отправился на "концерт Кобзона", подтвердили и в России.