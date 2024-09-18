Что-то похожее на миниатюрный конец света произошло в Тверской области страны-агрессора. Ночью туда залетело более сотни дронов и атаковало склад с боеприпасами. Детонация была настолько мощной, что вызвала землетрясение в городе магнитудой 2,8 баллов.

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"Привет, инопланетянам"

Этим чрезвычайные вещи не ограничились. Оказалось, что дымовой шлейф от пожара в Торопце видно даже из космоса. Соответствующие кадры опубликовали Osint-аналитики.

Как выглядит пожар в Торопце из космоса: смотрите видео

Отметим, что атаку на склад БК организовали СБУ и Силы обороны. Было уничтожено более 30 тысяч тонн различных боеприпасов: от ракет для "Искандеров" до КАБов.

Склад полностью ликвидирован.

К слову, громко и горячо было не только в Тверской области. Так, минобороны России заявляет о сбитых более 50 дронов в Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областях.

Также поздно вечером 17 сентября в Ярославле загорелся склад с горюче-смазочными материалами.