Щось схоже на мініатюрний кінець світу сталося у Тверській області країни-агресорки. Вночі туди залетіла понад сотня дронів і атакувала склад із боєприпасами. Детонація була настільки потужною, що спричинила землетрус у місті магнітудою 2,8 балів.
Дивіться також Детонація, знищені склади й масштабні пожежі: усе про нічну атаку дронів у Росії 18 вересня
"Привіт, інопланетянам"
Цим надзвичайні речі не обмежилися. Виявилося, що димовий шлейф від пожежі у Торопці видно навіть з космосу. Відповідні кадри опублікували Osint-аналітики.
Який вигляд має пожежа у Торопці з космосу: ливіться відео
Зазначимо, що атаку на склад БК організували СБУ та Сили оборони. Було знищено понад 30 тисяч тонн різних боєприпасів: від ракет для "Іскандерів" до КАБів.
Склад цілком ліквідований.
До слова, гучно і гаряче було не лише у Тверській області. Так, міноборони Росії заявляє про збиті понад 50 дронів у Курській, Брянській, Смоленській, Бєлгородській та Орловській областях.
Також пізно увечері 17 вересня у Ярославлі спалахнув склад з паливно-мастильними матеріалами.