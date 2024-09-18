Щось схоже на мініатюрний кінець світу сталося у Тверській області країни-агресорки. Вночі туди залетіла понад сотня дронів і атакувала склад із боєприпасами. Детонація була настільки потужною, що спричинила землетрус у місті магнітудою 2,8 балів.

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"Привіт, інопланетянам"

Цим надзвичайні речі не обмежилися. Виявилося, що димовий шлейф від пожежі у Торопці видно навіть з космосу. Відповідні кадри опублікували Osint-аналітики.

Який вигляд має пожежа у Торопці з космосу: ливіться відео

Зазначимо, що атаку на склад БК організували СБУ та Сили оборони. Було знищено понад 30 тисяч тонн різних боєприпасів: від ракет для "Іскандерів" до КАБів.

Склад цілком ліквідований.

До слова, гучно і гаряче було не лише у Тверській області. Так, міноборони Росії заявляє про збиті понад 50 дронів у Курській, Брянській, Смоленській, Бєлгородській та Орловській областях.

Також пізно увечері 17 вересня у Ярославлі спалахнув склад з паливно-мастильними матеріалами.