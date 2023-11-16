Взрывы на военной части в России: местные жалуются, что не было сирен, военные пропали

Ночью в Волгоградской области сообщали об "сбитии" неизвестных дронов, однако впоследствии "почему-то" загорелся склад с оружием. Конечно, власти заявили об "успешной" работе ПВО, но родственники военных пишут, что не могут с ними связаться.

Также не было ни одного извещения во время ночного налета дронов на Котлубань. Люди жалуются, что не знали, что же им делать в это время, поэтому прямо ночью бежали из поселка.

Смотрите также Долетает не только в Москву: как и насколько далеко Украина бьет по территории России

Ночные проблемы Котлубани

Местные жители жалуются, что, несмотря на налет дронов, ночью не звучало никаких уведомлений о воздушной тревоге. Испуганные жители Котлубани самостоятельно эвакуировались в соседние населенные пункты. Одна из таких женщин сбежала с двумя детьми прямо посреди ночи – рассказывает, что очнулась от мощного звука.

Сначала запаниковала. Оно, все это, гремело и гремело... никаких сирен, никакого извещения людям. Я смотрю потом, люди начали писать в нашей местной группе... Писали, бегите, кто куда может, и не ждите,

– рассказывает местная.

Потом она начала будить детей – у старшего начала истерика, а младший ничего не понимает. Женщина поделилась, что лишь впоследствии узнала, что в военной части сирена была, но ее местным не было слышно. Те слышали только взрывы и наблюдали за огненным облаком.

Женщина рассказала, что глава администрации наш сам сказал, чтобы люди уезжали ночью. Российские СМИ пытались связаться с руководителем, однако тот не берет трубку. Также не отвечает и руководитель Городищенского района.

Также родственники военнослужащих, находившиеся на дежурстве в воинской части в Котлубане, жалуются, что не могут дозвониться солдатам. Они никак не могут понять – есть жертвы или нет.

Что известно о ночной атаке