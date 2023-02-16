Что-то горит по-черному: "хлопок" посетил оккупированный Армянск
Во временно оккупированном Армянске в Крыму раздались взрывы. В пропагандистских телеграм-каналах традиционно пишут о работе ПВО.
В украинских телеграм-каналах сообщают, что на месте загорелся сильный пожар. Однако так называемая "власть" российских захватчиков по состоянию на 13:47 16 февраля ситуацию не комментировала.
Читайте также Не доехали до Симферополя: партизаны в Крыму взорвали авто Росгвардии, уничтожены два офицера
Что известно о "хлопке" в Крыму
Украинские телеграм-каналы пишут, что:
- в Армянске что-то горит по-черному;
- на месте "хлопка" вспыхнул сильный пожар.
В пророссийских каналах написали, что у них что-то бахнуло, слышно было хорошо, раза три. Также заявили, что якобы снова работало российское ПВО, хотя "хлопок" и был громкий.
Враги жалуются, что якобы у них "обучение"
Так называемый псевдосоветник "главы" Крыма Олег Крючков прокомментировал, что именно якобы происходит в Армянске.
К северу от города наши (российские – 24 Канал) подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов,
– написал Крючков.
Он также призвал доверять только "официальным источникам информации". Однако эти источники, очевидно, сами потерялись в своей лжи и не могут согласовать одну версию, которую будут озвучивать. Ведь российские захватчики уже придумали не менее трех вариантов.
Первая вышеупомянутая версия о якобы обучении оккупационных подразделений и боевом согласовании. Вторая и третья относительно взрыва в воде или плановой ликвидации боеприпасов времен Второй мировой войны.
Фото якобы после "хлопка" в Армянске / Из российских телеграм-каналов
Однако, какой именно вариант "правды" оккупанты считают окончательным до сих пор неизвестно. Вероятно, даже им самим.
Что известно о "хлопке" у оккупантов
- 13 февраля "хлопок" посетил Мариупольский район Донецкой области. Враги пострадали. Советник мэра Мариуполя заявил, что наши военные попали в расположение оккупантов в деревне Никольское в помещении школы №3. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации.
- Буквально 12 февраля взрывы прогремели в Курской, Белгородской и Брянской областях России. Вероятно, враги курят в запрещенных местах. Ведь официально о взрывах власти не сообщали, однако кое-где было громко.
- Хорошо "хлопок" расцвел у оккупантов в Мелитополе 10 февраля. В СМИ написали о двух взрывах, впоследствии – о детонации. Вероятно, у врага "минуснулось" оружие и боеприпасы.