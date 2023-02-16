Что-то горит по-черному: "хлопок" посетил оккупированный Армянск

Во временно оккупированном Армянске в Крыму раздались взрывы. В пропагандистских телеграм-каналах традиционно пишут о работе ПВО.

В украинских телеграм-каналах сообщают, что на месте загорелся сильный пожар. Однако так называемая "власть" российских захватчиков по состоянию на 13:47 16 февраля ситуацию не комментировала.

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Что известно о "хлопке" в Крыму

Украинские телеграм-каналы пишут, что:

в Армянске что-то горит по-черному;

на месте "хлопка" вспыхнул сильный пожар.

В пророссийских каналах написали, что у них что-то бахнуло, слышно было хорошо, раза три. Также заявили, что якобы снова работало российское ПВО, хотя "хлопок" и был громкий.

Враги жалуются, что якобы у них "обучение"

Так называемый псевдосоветник "главы" Крыма Олег Крючков прокомментировал, что именно якобы происходит в Армянске.

К северу от города наши (российские – 24 Канал) подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов,

– написал Крючков.

Он также призвал доверять только "официальным источникам информации". Однако эти источники, очевидно, сами потерялись в своей лжи и не могут согласовать одну версию, которую будут озвучивать. Ведь российские захватчики уже придумали не менее трех вариантов.

Первая вышеупомянутая версия о якобы обучении оккупационных подразделений и боевом согласовании. Вторая и третья относительно взрыва в воде или плановой ликвидации боеприпасов времен Второй мировой войны.

Фото якобы после "хлопка" в Армянске / Из российских телеграм-каналов

Однако, какой именно вариант "правды" оккупанты считают окончательным до сих пор неизвестно. Вероятно, даже им самим.

Что известно о "хлопке" у оккупантов