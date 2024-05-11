Россия заявила о массированном обстреле Белгорода: видео попаданий слили в сеть

В Белгородской области снова неспокойно. Сначала там объявили воздушную тревогу из-за дроновую угрозу, а затем появились видео с ракетными обстрелами.

Местные телеграмм-каналы заявили, что на Белгородщине есть множество прилетов. Однако российские власти традиционно закрывают на них глаза.

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Белгород оказался под обстрелом

Кадры, обнародованные в сети, свидетельствуют, что попадания в Белгородской области таки были. В частности один житель Белгорода испугался настолько, что нецензурно и эмоционально объявил о своих планах как можно быстрее уехать с места происшествия. Он находился в машине недалеко от взрывов.

Напомним, что вести себя как этот россиянин не стоит. В таком случае необходимо быстро выйти из транспорта и найти укрытие.

Обстрел Белгорода: видео (осторожно, нецензурная лексика 18+)

Также местные зафиксировали момент попадания в районе:

Кроме этого, в сети показали последствия обстрела. В частности в земле можно увидеть большую воронку.

Воронка на Белгородщине: видео (нецензурная лексика 18+)

Впоследствии местные власти заявили, что над Белгородом и Белгородским районом работала их ПВО. Оккупанты заявили, что якобы "сбито несколько воздушных целей на подлете к городу".

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Оккупанты также заявили, что во время атаки якобы пострадали несколько гражданских и есть повреждения частных домов. Однако отметим, что Украина бьет исключительно по военным объектам.