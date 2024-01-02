В Белгород снова пришли "хлопки": в городе мощные взрывы и вспышки, работала ПВО

В Белгороде уже который день очень "тревожно". Вечером 2 января там снова раздалась серия громких взрывов, после которых оккупанты сообщили о "сбитых воздушных целях".

Российские граждане оперативно начали выкладывать видео, на которых слышны мощные взрывы и виден дым в небе. Последствия вечерней ситуации уточняются.

Им нужна только картинка: Игнат объяснил, была ли массированная атака "реакцией" на Белгород

Громко в Белгороде

Вечером 2 января в Белгороде уже в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. Впоследствии в городе раздалась серия громких взрывов, в результате которых в автомобилях начала включаться сирена. Небо в это время освещало яркие вспышки. Местные заявляют по крайней мере о 8 подобных случаях.

В Белгороде вечером снова было неспокойно: смотрите видео

Мэр города сразу оперативно начал призывать граждан перейти к укрытию или не подходить к окнам – если те находятся дома. Над городом и районом работало российское ПВО.

Последствия воздушных боев над Белгородом: смотрите видео

Впоследствии власти Белгорода сообщили о якобы "сбитии" 9 воздушных целей на подлете в город. По словам губернатора – без жертв.

В городе есть повреждения в частном секторе – в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется,

– написал губернатор города.

В российском городе раз раздавались взрывы: смотрите видео

Обстрелы Харькова: последние новости