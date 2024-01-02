В Белгород снова пришли "хлопки": в городе мощные взрывы и вспышки, работала ПВО
В Белгороде уже который день очень "тревожно". Вечером 2 января там снова раздалась серия громких взрывов, после которых оккупанты сообщили о "сбитых воздушных целях".
Российские граждане оперативно начали выкладывать видео, на которых слышны мощные взрывы и виден дым в небе. Последствия вечерней ситуации уточняются.
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Громко в Белгороде
Вечером 2 января в Белгороде уже в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. Впоследствии в городе раздалась серия громких взрывов, в результате которых в автомобилях начала включаться сирена. Небо в это время освещало яркие вспышки. Местные заявляют по крайней мере о 8 подобных случаях.
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Мэр города сразу оперативно начал призывать граждан перейти к укрытию или не подходить к окнам – если те находятся дома. Над городом и районом работало российское ПВО.
Последствия воздушных боев над Белгородом: смотрите видео
Впоследствии власти Белгорода сообщили о якобы "сбитии" 9 воздушных целей на подлете в город. По словам губернатора – без жертв.
В городе есть повреждения в частном секторе – в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется,
– написал губернатор города.
В российском городе раз раздавались взрывы: смотрите видео
Обстрелы Харькова: последние новости
- Поздним вечером 2 января российские военные атаковали Харьков. Известно, что в городе раздалось сразу несколько взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник отметил, что россияне нанесли ракетные удары из Белгорода – предварительно использовали ракеты С-300, летящие по баллистической траектории.
- Также россияне атаковали город в ночь на 2 января – к сожалению, известно об одной жертве и более 50 пострадавших. Мэр Игорь Терехов сообщал о "несколько прилетов в центре Харькова", а именно – в районах жилой застройки. Там возник пожар.
- По сообщениям властей, 28 харьковчан оказались в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее. Впоследствии стало известно, что россияне ударили по городу гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал". Известно по крайней мере о шести ракетных ударах по центральной части города.