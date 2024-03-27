Симфония боевых действий: в сети показали взрывы во время сирены в Белгороде
Вечером 27 марта в Белгороде снова звучала воздушная тревога - опять-таки не обошлось и без взрывов. В сети показали видео атаки на российский город.
В частности, в объективы камер попали непосредственные моменты попадания в объекты. Местные власти уже рассказали о предварительных последствиях очередной атаки на город.
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Последствия "хлопка"
Вечером 27 марта в российском Белгороде снова слышали многочисленные взрывы. Так, по словам губернатора области, было якобы сбито 16 воздушных целей еще на подлете к городу. Однако местные опубликовали в сети видео, которые показывают весь масштаб сегодняшней атаки. В момент, когда сирена выла на всю, в разных районах города фиксировали яркие вспышки.
Яркое сочетание сирен и "хлопка": смотрите видео
По словам губернатора, выбиты стекла в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Также осколки посекли часть зданий в городе. В то же время власти не сообщили, есть ли пострадавшие в городе после атаки и если да – сколько их.
Момент прилета с камер наблюдения: смотрите видео
Отмечается, что также сгорело два автомобиля – всего повреждения зафиксированы в 8 транспортных средствах. Также в сети опубликовали видео горения автомобиля в Белгороде.
В Белгороде загорелся автомобиль: смотрите видео
Отметим, что тревога в городе длилась недолго – всего 24 минуты. Так, губернатор сообщил об угрозе в 19:25, а закончилась она – в 19:49. Он советовал местным не подходить к окнам, а также укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Попадание в одном из районов Белгорода: смотрите видео
Атаки на Белгород
- В тот же день беспилотник атаковал административное здание МВД России в городе Белгород. На удивление, на этот раз власти подтвердили попадание, однако заявили, якобы была ранена одна женщина. Российские СМИ же писали по крайней мере о 4 пострадавших.
- "Тревожно" в городе было и днем ранее – однако чуть позже, около 22:45. Тогда якобы снова "сбили" 18 воздушных целей. Тогда также от работы знаменитой "пе-ве-о" пострадали дома, а также осколочные ранения получил человек.
- Жители Белгорода 25 марта страдали от непосредственной атаки собственных войск. Так, враг обстрелял собственные села в области. Российский летчик "случайно" сбросил две авиабомбы на населенные пункты Шалаево и Казинка. Всего в регионе произошло уже шесть подобных инцидентов только за последнюю неделю в целом.