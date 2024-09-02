В Белгороде прогремели взрывы: россияне говорят о ПВО и жалуются из-за последствий
На рассвете в российском Белгороде прогремели взрывы. Власти региона заявили о прямом попадании.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы в результате атаки есть прямое попадание в один социальный и один коммерческий объект, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке по Белгороду
Гладков заявил, что над Белгородом и в Белгородской области сработала ПВО.
Кстати, в российских телеграм-каналах начали писать о последствиях атаки в Белгороде. В частности, российская пропаганда опубликовала кадры из города.
В Белгороде, вероятно, работала российская ПВО: смотрите видео
На них заметно, что, вероятно, в результате "успешной работы ПВО" в микрорайоне Улитка:
- в одном из домов выбило окна;
- вспыхнул пожар в доме;
- загорелись машины.
Кроме того, в российских телеграм-каналах жаловались из-за повреждения детсада на улице Горькова.
Россияне публиковали кадры из Белгорода: смотрите видео
Россияне публиковали вероятные последствия работы ПВО / фото росСМИ
Впоследствии губернатор региона Гладков заявил, что в поселке Дубовое вспыхнули 2 дома и 4 автомобиля. По его словам, спасатели ликвидируют очаги возгорания.