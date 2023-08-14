Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также свежий "хлопок" прокомментировал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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В Бердянске раздавались взрывы
В Бердянске вечером 14 августа было громко. Местные жители сообщали о более чем 10 взрывах. Звуки доносятся из-за пределов города.
Бердянск, привет. Кроме того, партнеры говорят об активной работе ПВО в Токмаке и Пологах. Вечер в Запорожье принял эстафету из Юрьевки,
– отметил Андрющенко.
Также о взрывах рассказал мэр Мелитополя.
"В пока оккупированном Бердянске и в окрестностях сегодня не тихий вечер. Захватчики не успевают угадывать – это еще "пэвэо" или уже "горит камыш", – написал Федоров.
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"Хлопок" на оккупированных территориях: коротко
- В понедельник, 14 августа, местные телеграм-каналы Бердянска сообщили о сирене в районе порта. Вместе с тем, стало известно, что в городе перед сигналом об опасности слышали мощный взрыв.
- Как отмечали жители региона, громче всего было в селах возле Бердянска. Конечно, российские пропагандисты сразу же начали заявлять о якобы "успешной работе" ПВО, сработавшей со стороны аэропорта в сторону Нововасильевки.
- Около 16:00 13 августа громкий взрыв раздался и в районе оккупированного Мелитополя в Запорожье. Как отметил городской глава Иван Федоров, очевидно, была уничтожена тренировочная и военная база российских оккупантов.
- За день до этого неспокойно было в районе Крымского моста. Вероятно, переправу атаковали дроны и ракеты, после чего на небе появился густой столб дыма.