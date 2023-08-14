Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також свіжу "бавовну" прокоментував мер Мелітополя Іван Федоров.
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У Бердянську лунали вибухи
У Бердянську ввечері 14 серпня було гучно. Місцеві мешканці повідомляли про понад 10 вибухів. Звуки долинають з-за меж міста.
Бердянськ, привіт. Окрім того, партнери кажуть про активну роботу ППО в Токмаку та Пологах. Вечір на Запоріжжі прийняв естафету з Юр'ївки,
– зазначив Андрющенко.
Також про вибухи розповів мер Мелітополя.
"В поки що окупованому Бердянську та на околицях сьогодні не тихий вечір. Загарбники не встигають вгадувати – це ще "певео" чи вже "горіт камиш", – написав Федоров.
Де розташований Бердянськ: дивіться на карті від Google maps
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"Бавовна" на окупованих територіях: коротко
- У понеділок, 14 серпня, місцеві телеграм-канали Бердянська повідомили про сирену в районі порту. Разом з тим стало відомо, що в місті перед сигналом про небезпеку чули потужний вибух.
- Як зазначали мешканці регіону, найгучніше було в селах поблизу Бердянська. Звісно, російські пропагандисти одразу ж почали заявляти про нібито "успішну роботу" ППО, що спрацювала з боку аеропорту в бік Нововасилівки.
- Близько 16:00 13 серпня гучний вибух пролунав і в районі окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Як зазначив міський голова Іван Федоров, вочевидь, було знищено тренувальну та військову базу російських окупантів.
- За день до цього неспокійно було в районі Кримського моста. Ймовірно, переправу атакували дрони та ракети, після чого у небі з'явився густий стовп диму.