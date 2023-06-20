В Бердянске слышали взрыв: вероятно, "хлопок" расцвел на складах оккупантов

Около 14:30 временно оккупированный Бердянск, что на Запорожье, посетил "хлопок". Местные сообщают, что мощный взрыв был слышен в нескольких районах города.

Эту информацию впоследствии подтвердили и в Бердянской городской администрации. Там выразили надежду на хорошие новости от ВСУ.

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"Хлопок" расцвел на складах врага

Партизаны движения "Атеш" в телеграм-канале сообщили, что в результате взрыва были уничтожены склады с боеприпасами оккупантов.

Официальной информации по этому поводу пока нет. Однако в соцсетях уже распространили фото с места происшествия.

В Бердянске посетил "хлопок" / Фото из соцсетей



Попадание в склад оккупантов / Фото из соцсетей

Напомним, что россияне перебросили к аэродрому Бердянска два десятка своих вертолетов. Оккупанты уже чувствуют свой близкий конец и во что бы то ни стало пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.

Два авиационных эксперта помогли расследователям "Схем". Благодаря им идентифицировали модели вертолетов, которые сейчас стоят на аэродроме. Речь идет о:

5 вертолетов Ка-52 "Аллигатор";

9 вертолетов Ми-8 или Ми-24;

13 вертолетов Ка-29.

Взрывы в Бердянске: последние новости