В Бердянск пришел "хлопок": дымит над полигоном и базами оккупантов

Днем 27 мая в Бердянском районе, временно находящемся в оккупации, прогремели мощные взрывы. Предварительно произошло попадание вблизи порта.

Местные паблики временно оккупированного Бердянска сообщают, что в Новопетровке под Бердянском "что-то прилетело" в объект вблизи порта.

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Что известно о "хлопке" в Бердянске

27 мая в Новопетровке прогремели мощные взрывы, которые услышали даже в Бердянске. На фото отчетливо виден столб серого дыма, поднимающийся в небо. Над местом пожара сразу начала кружиться вражеская авиация.

Местные партизаны заявили, что прилетело в полигон оккупантов. Однако заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов заявил, что "хлопок" произошел на базах отдыха, где находился личный состав врага.

Был очередной невероятный прилет по базам отдыха "Химик", "Весна" в селе Новопетровка Бердянского района, расположенном на побережье Азовского моря,

– рассказал

Дудукалов.

По его словам, там был размещен личный состав оккупантов. Он считает, что за последние несколько таких "акций" ликвидированных оккупантов можно считать там "уже не десятками, а сотнями".

Позже разведывательно-аналитическая платформа "Военный вищун" сообщила, что наши защитники поразили враждебные позиции на территории полигона за городом. Там оккупанты проводили обучение и хранили свою технику.

Утром вблизи города Бердянск было произведено поражение позиций вооруженных сил России на территории полигона за городом. Там проходило обучение личного состава и хранилась техника (танки Т-72, ​​ПВО "Оса", "Панцирь", грузовики и топливозаправщики),

– говорится в сообщении.

Последствия "прилета" в Новопетровке: смотрите видео

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