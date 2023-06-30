В Бердянске расцвел мощный "хлопок": жители сообщают о взрывах возле аэропорта
Утро 30 июня для окупантов началось явно не с кофе. Временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок".
Сначала о взрывах сообщали местные телеграмм-каналы. Уже впоследствии эту информацию подтвердили и в Бердянской МВА.
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В Бердянске было громко
Жители города отмечают, что в Бердянске раздалось более 10 взрывов. После этого в небе виднелся дым в разных частях города.
В Бердянске мощно расцвел "хлопок": смотрите видео
Отмечают, что взрывы прогремели вблизи аэропорта. Кроме того, есть информация, что вражеское ПВО якобы работало и в селе Осипенко. Впоследствии в населенном пункте слышали звуки детонации.
Также местные сообщают, что было громко в Нововасиловке. Бердянская МВА сообщила, что детали "хлопка" уточняют в Генштабе.
Взрывы слышали в районе аэропорта: видео
"Хлопок" на Юге: последние новости
- В последние дни в Мелитополь, Геническ и Бердянск часто наведывается "хлопок". Так, в результате взрывов в Геническе уничтожены три группировки россиян, которые были организованы на базах отдыха.
- В 7 километрах от Мелитополя располагалась одна из воинских частей окупантов. 23 июня там раздалось по меньшей мере 8 взрывов, благодаря которым часть российской армии не сможет воевать ни против Украины, ни при террористе Евгении Пригожине.
- Кроме того, Бердянск "хлопало" и 20 июня. Вражеские склады с боеприпасами, техникой и личным составом ярко пылали и взрывались.
- Также в ночь на 22 июня прилетело по турбазе "Роза" в селе Азовское Бердянского района, где обосновались российские захватчики. Пылало около часа.