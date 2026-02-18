Укр Рус
18 февраля, 07:15
В российских Чебоксарах в Чувашии раздавалась серия взрывов: под атакой, вероятно, местный завод

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Чебоксарах, Чувашия, произошло несколько взрывов, которые, вероятно, касались энергетического объекта возле предприятия "ВНИИР-Прогресс".
  • Российское минобороны заявило о сбитии двух дронов над Чувашией, а аэропорт Чебоксар закрыли для рейсов.

В Чебоксарах в России раздавалась серия взрывов. Под атакой мог оказаться завод антенн для российских дронов.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах в Чувашии?

В российских Чебоксарах в Чувашии раздавались взрывы. В городе есть пролеты в разных локациях. Местные сообщали о 3 взрывах на юге и северо-западе города.

В одном из районов заметили сильное задымление. По словам очевидцев, работала также ПВО.

Информации о пострадавших нет.

Справка: Чебоксары – столица Чувашской Республики с населением почти 500 тысяч человек. Это около 1000 километров от границы Украины.

Телеграм-каналы сообщают, что под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс".

Сообщают о падении БпЛА в районе местного магазина "Ромашка", а вот второй дрон, по словам очевидцев, упал где-то в районе предприятия.

Дым после взрывов в Чебоксарах: смотрите видео

В Чебоксарах раздавались взрывы: смотрите видео

Согласно анализу Astra, магазин "Ромашка" расположен в 800 – 900 метрах от вышеупомянутого предприятия.

Также аэропорт Чебоксар закрыли на прием и отправку рейсов.

Российское минобороны заявило, что над территорией Чувашской республики сбито 2 дрона.

Справка: Завод "ВНИИР-Прогресс" изготавливает для российской армии антенны "Комета", которые противодействуют РЭБ на российских дронах. Генштаб ВСУ отмечает, что предприятие производит спутниковые приемники и антенны к системам "Глонасс", GPS и "Галилео" (собственно, "Комета"). Их применяют в дронах "Шахед", а также в ракетах комплексов "Инскандер-М", "Калибр" и в модулях УМПК (унифицированного модуля планирования и коррекции) авиабомб.

В последнее время в России много прилетов

  • Ночью 17 февраля дроны СБУ ударили по химзаводу "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае в более чем 1 600 километрах от границы с Украиной. На территории предприятия прогремели по меньшей мере шесть взрывов.

  • Это один из крупнейших производителей метанола в государстве-агрессоре и Европе. Производят там метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит для взрывчатки и других материалов военного назначения.

  • СБУ 17 февраля во второй раз атаковала нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Терминал обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака.

  • В тот же день был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае, в результате чего загорелся резервуар с нефтепродуктами. В оккупированном Крыму, Татарстане и Ижевске также были зафиксированы взрывы, закрывались аэропорты.