В российских Чебоксарах в Чувашии раздавалась серия взрывов: под атакой, вероятно, местный завод
- В Чебоксарах, Чувашия, произошло несколько взрывов, которые, вероятно, касались энергетического объекта возле предприятия "ВНИИР-Прогресс".
- Российское минобороны заявило о сбитии двух дронов над Чувашией, а аэропорт Чебоксар закрыли для рейсов.
В Чебоксарах в России раздавалась серия взрывов. Под атакой мог оказаться завод антенн для российских дронов.
Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.
Что известно о взрывах в Чувашии?
В российских Чебоксарах в Чувашии раздавались взрывы. В городе есть пролеты в разных локациях. Местные сообщали о 3 взрывах на юге и северо-западе города.
В одном из районов заметили сильное задымление. По словам очевидцев, работала также ПВО.
Информации о пострадавших нет.
Справка: Чебоксары – столица Чувашской Республики с населением почти 500 тысяч человек. Это около 1000 километров от границы Украины.
Телеграм-каналы сообщают, что под атакой мог оказаться энергетический объект в районе предприятия "ВНИИР-Прогресс".
Сообщают о падении БпЛА в районе местного магазина "Ромашка", а вот второй дрон, по словам очевидцев, упал где-то в районе предприятия.
Дым после взрывов в Чебоксарах: смотрите видео
В Чебоксарах раздавались взрывы: смотрите видео
Согласно анализу Astra, магазин "Ромашка" расположен в 800 – 900 метрах от вышеупомянутого предприятия.
Также аэропорт Чебоксар закрыли на прием и отправку рейсов.
Российское минобороны заявило, что над территорией Чувашской республики сбито 2 дрона.
Справка: Завод "ВНИИР-Прогресс" изготавливает для российской армии антенны "Комета", которые противодействуют РЭБ на российских дронах. Генштаб ВСУ отмечает, что предприятие производит спутниковые приемники и антенны к системам "Глонасс", GPS и "Галилео" (собственно, "Комета"). Их применяют в дронах "Шахед", а также в ракетах комплексов "Инскандер-М", "Калибр" и в модулях УМПК (унифицированного модуля планирования и коррекции) авиабомб.
В последнее время в России много прилетов
Ночью 17 февраля дроны СБУ ударили по химзаводу "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае в более чем 1 600 километрах от границы с Украиной. На территории предприятия прогремели по меньшей мере шесть взрывов.
Это один из крупнейших производителей метанола в государстве-агрессоре и Европе. Производят там метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит для взрывчатки и других материалов военного назначения.
СБУ 17 февраля во второй раз атаковала нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Терминал обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака.
В тот же день был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае, в результате чего загорелся резервуар с нефтепродуктами. В оккупированном Крыму, Татарстане и Ижевске также были зафиксированы взрывы, закрывались аэропорты.