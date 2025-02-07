Взрывы в Черкассах: работает ПВО по "Шахедам"

Россияне атакуют с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед" вечером 7 февраля. Под ударом оказалась Черкасская область, там работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Какие детали пока известны

Для Черкасской области воздушную тревогу из-за "Шахед" объявили в 20:19. Воздушные силы позже отдельно сообщили об угрозе применения ударных беспилотных летательных аппаратов для Черкасс. До этого их фиксировали на севере области.

Согласно обнародованной информации, вражеские дроны двигались в юго-западном направлении. Уже ориентировочно в 21.29 появилась информация о том, что в городе было громко. По целям противника работают силы противовоздушной обороны.

Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Заметим, что уже в 21:32 руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности для Черкасс и района на фоне атаки. Пока никакой дополнительной информации по этому поводу не обнародовали.

К слову, незадолго до этого беспилотные летательные аппараты были зафиксированы в воздушном пространстве Киевской области. В областной военной администрации сообщали о работе сил противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".