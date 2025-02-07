Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Які деталі наразі відомі

Для Черкаської області повітряну тривогу через "Шахеди" оголосили о 20:19. Повітряні сили пізніше окремо повідомили про загрозу застосування ударних безпілотних літальних апаратів для Черкас. До того їх фіксували на півночі області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ворожі дрони рухалися у південно-західному напрямку. Вже орієнтовно о 21:29 з'явилася інформація про те, що у місті було гучно. По цілях противника працюють сили протиповітряної оборони.

Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зауважимо, що вже о 21:32 керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець теж повідомив про підвищену небезпеку для Черкас та району на тлі атаки. Наразі жодної додаткової інформації стосовно цього не оприлюднювали.

До слова, незадовго до цього безпілотні літальні апарати зафіксували у повітряному просторі Київської області. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих "Шахедах".