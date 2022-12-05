Появились фото "незначительных повреждений обшивки" бомбардировщика Ту-22

Утром стало известно о взрывах на российском аэродроме "Энгельс" и "Дягилиево". Позже сетью стали распространяться фотографии бомбардировщиков, которые повредили загадочные беспилотники.

Российская пропаганда после атаки на авиабазу "Дягилиево" и "Энгельс" сообщала, что повреждения бомбардировщиков Ту-22 "достаточно незначительны", а российским силам "удалось" ликвидировать беспилотники, которые хотели атаковать аэродромы. Однако фото из соцсетей свидетельствуют об обратном, об этом сообщает 24 Канал.

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Отметим, что аэродром "Дягилиево" располагается в Рязани и на его территории хранится немало вражеских летательных аппаратов, в частности Ту-22. И если бы Кремлю не хотелось скрыть собственную уязвимость и демонстрировать только "величество", однако ему это не удается.

Повреждения бомбардировщика в Дягилиево / Фото из соцсетей



Последствия атаки на российский аэродром 5 декабря 2022 / Смотрите фото из соцсетей

Как Украина отреагировала на "хлопок" в России

Спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат прокомментировал ситуацию и высказался по поводу взрывов на вражеских аэродромах. По его словам, "Украина еще ничего даже не начинала".

Также важно отметить, что он не подтвердил причастность нашего государства к взрывам на российских базах, в том числе под Рязанью.